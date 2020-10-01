Левандовски признан лучшим футболистом сезона по версии УЕФА

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Футболист получил приз во время церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в швейцарском Сьоне. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Левандовски принял участие в десяти матчах, в которых забил 15 мячей и отдал пять передач. Форвард помог своему клубу стать победителем турнира.

Лучшей футболисткой женской Лиги чемпионов стала Пернила Хардер.

Ранее сообщалось, что наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером сезона по версии УЕФА.