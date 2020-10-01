Ургант сравнил победу сына Плющенко с триумфом «Тампы» в Кубке Стэнли

Телеведущий Иван Ургант сравнил победу в детском турнире по фигурному катанию сына Евгения Плющенко Александра с триумфом команды «Тампа-Бэй Лайтинг» в финале Кубка Стэнли.

«Российские хоккеисты в составе российской команды «Тампа-Бэй» выиграли Кубок Стэнли. Но главная победа другая: Саша Плющенко выиграл турнир, посвященный 50-летнему юбилею «Самбо-70», — заявил ведущий в передаче «Вечерний Ургант».

Ургант отметил, что хоккеисты и Гном Гномыч не брились перед выходом на лед.



Ранее четыре россиянина впервые стали обладателями Кубка Стэнли.