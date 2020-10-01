Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может допустить зрителей на игры Лиги чемпионов, если получит разрешение от местных властей, передает Mundo Deportivo.

Напомним, болельщики уже присутствовали на матче за Суперкубок УЕФА между мюнхенской «Баварией» и испанской «Севильей». Встреча проходила в Будапеште.

УЕФА планирует пойти на данный шаг из-за экономического ущерба, который нанесен клубам.



Ранее Мурад Мусаев назвал выход «Краснодара» в Лигу чемпионов исторической победой.