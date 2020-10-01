Экс-промоутера Емельяненко осудили на десять лет лишения свободы

Экс-промоутера бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Олега Раевского осудили на десять лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Санкт-Петербурга.

»Раевский признан судом виновным в незаконном сбыте и хранении наркотических средств в крупном размере. Ему вынесли приговор в виде 10 лет и одного месяца лишения свободы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденный сбывал наркотики через тайники с закладками.

Ранее Александр Емельяненко назвал Сергея Харитонова «мешком, который получает по морде».