Дзюба эмоционально отреагировал на выход «Краснодара» в групповой этап ЛЧ
Андрей Черников
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Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба эмоционально отреагировал на выход «Краснодара» в групповой этап Лиги чемпионов.
Напомним, в раунде плей-офф «быки» обыграли греческий ПАОК.
«Всем, кто говорит, что российский чемпионат — дно. Достали уже отмазываться», — сказал Дзюба в сториз Instagram.
Ранее Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.