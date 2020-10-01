Дзюба эмоционально отреагировал на выход «Краснодара» в групповой этап ЛЧ

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Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба эмоционально отреагировал на выход «Краснодара» в групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, в раунде плей-офф «быки» обыграли греческий ПАОК.

«Всем, кто говорит, что российский чемпионат — дно. Достали уже отмазываться», — сказал Дзюба в сториз Instagram.

Ранее Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.