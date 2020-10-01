Дзюба отреагировал на победный гол «Краснодара» в ворота ПАОКа

Форвард «Зенита» Артем Дзюба эмоционально отреагировал на победный гол «Краснодара» в ворота ПАОКа в Лиге чемпионов.

Ответная встреча в Греции завершилась со счетом 2:1. «Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап турнира.

«Не было офсайда... Давай, родные. Молодцы! Всем, кто говорит, что РПЛ дно. Достали уже отмазываться. Браво!» — сказал капитан «Зенита» и сборной России у себя в Instagram.

Напомним, что соперники «быков» по квартету станут известны после жеребьевки — она назначена на 1 октября.

Ранее наставник «Краснодара» назвал причины успеха клуба в ЛЧ.