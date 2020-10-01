В групповом этапе ЛЧ впервые выступят три клуба из России

«Краснодар» впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. 30 сентября «быки» взяли верх в ответном матче раунда плей-офф над греческим ПАОКом (2:1).

Как итог, «Краснодар» сыграет на групповом этапе самого престижного еврокубкового турнира сезона-2020/21 вместе с «Зенитом» (чемпион России) и «Локомотивом» (вице-чемпион).

Стоит отметить, что это первый случай в истории, когда в групповом раунде ЛЧ выступят сразу три отечественные команды.

Что же касается жеребьевки группового этапа, то она назначена на 1 октября.

Ранее сообщалось, что «Зенит» опережает «ПСЖ» и «Севилью» в списке самых грозных соперников в ЛЧ.