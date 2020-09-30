«Краснодар» обыграл ПАОК и впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов

«Краснодар» обыграл ПАОК в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и впервые в своей истории вышел в групповой этап турнира.

Встреча, прошедшая в Салониках, завершилась в пользу гостей — 2:1. На 73-й минуте защитник хозяев Иоаннис Михайлидис отправил мяч в свои ворота, однако на 77-й Омар Эль-Каддури после подачи со штрафного восстановил равновесие в счете. Гостям понадобилась минута, чтобы вновь выйти вперед. Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла успел на добивание после удара в штангу в исполнении Тонни де Вильены.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первая игра, которая прошла в Краснодаре, также завершилась победой «быков» — 2:1.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет в швейцарском Сьоне 1 октября.

Ранее ПАОК и «Краснодар» объявили составы на матч квалификации Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Квалификация. Раунд плей-офф. Ответный матч

ПАОК (Салоники, Греция) — «Краснодар» (Краснодар, Россия) — 1:2

Голы: 0:1 — Михайлидис, 73 (автогол); 1:1 — Эль-Каддури, 77; 1:2 — Кабелла, 78.