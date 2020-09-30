Путин обратился к участникам фестиваля студенческого спорта
Антон Борисов
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Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК. Фест».
Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Глава государства напомнил о богатой истории студенческого спорта в стране.
«Мы по праву гордимся успехами и достижениями юных атлетов, той значимой ролью, которую играют студенческие спортивные клубы, другие объединения в продвижении в обществе, особенно среди молодежи, ценностей физической культуры и здорового образа жизни», — добавил президент.
Всероссийский фестиваль студенческого спорта стартовал в Казани 30 сентября. Соревнования завершатся 4 октября.
Ранее Путин поручил Минспорту поддержать проект по выявлению сильнейшей нации.