Белорусский клуб отказался играть из-за ареста баскетболистки

Мужской гандбольный клуб «Витязь-Леон» отказался выходить на площадку в знак солидарности с баскетболисткой Еленой Левченко, которая была арестована за административное правонарушение.

Спортсменка поддержала движение против насилия и фальсификаций на выборах президента Белоруссии и дважды участвовала в протестных движениях в Минске. Ее задержали в аэропорту и арестовали на 15 суток за «Нарушение порядка проведения массовых мероприятий» и «Неподчинение сотрудникам милиции».

«Гандбольный клуб «Витязь» считает арест Левченко незаконным. В этой связи мы не имеем морального права выходить сегодня на площадку», — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook клуба.

Ранее сообщалось, что призера чемпионата Европы по легкой атлетике Светлану Куделич уволили из МЧС за обращение к Лукашенко.