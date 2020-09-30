Дзюба признан лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2019/20
Игорь Игнатов
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Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил список 33 лучших игроков сезона-2019/20.
Первое место в рейтинге занял нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба. В прошедшем сезоне форвард провел 28 матчей в чемпионате России, отметившись 17 голами и 14 результативными передачами, поделив статус лучшего бомбардира с одноклубником Сердаром Азмуном.
По итогам прошлого сезона «Зенит» завоевал чемпионство.
Ранее сообщалось, что Дзюба претендует на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре.