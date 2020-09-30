Российские биатлонистки требуют провести проверку подписей Родченкова

Бывшие российские биатлонисты Ольга Вилухина, Яна Романова и Ольга Зайцева обратились в прокуратуру Швейцарии с требованием провести проверку ситуации с Григорием Родченковым.

Спортсменки утверждают, что подписи экс-руководителя Московской лаборатории в материалах, на основании которых они получили наказания, были поддельными. Об этом рассказал их адвокат Алексей Панич.

«Спортивный арбитражный суд (CAS) проигнорировал наше заявление о поддельных подписях Родченкова на документах, которые были ключевыми доказательствами по делу. Однако, понимая, что такое может произойти, спортсменки еще до вынесения решений CAS подали уголовные жалобы в швейцарскую прокуратуру с требованием провести проверку и, возможно, возбудить уголовное дело по ее результатам», — приводит слова юриста ТАСС.

Ранее CAS признал биатлонистку Зайцеву виновной по допинговому делу Сочи-2014.