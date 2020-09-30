В Белоруссии задержали критиковавшую Лукашенко баскетболистку Левченко

Бывшая баскетболистка Елена Левченко, являющаяся одной из лучших спортсменок в истории Белоруссии, задержана в стране. Об этом пишет «Р-Спорт» со ссылкой на официального представителя ГУВД Минского горисполкома Наталью Ганусевич.

37-летняя Левченко была задержана в аэропорту в Минске, откуда вылетела на плановое лечение. После этого она связалась со своим адвокатом и рассказала, что ее задержание связано с участием в незаконных массовых мероприятиях. Левченко была в числе спортсменов Белоруссии, которые поддержали движение против насилия и фальсификаций на выборах президента Белоруссии, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко.

Левченко дважды выступала на Олимпийских играх за белорусскую национальную команду, становилась бронзовым призером европейского первенства, обладает множественными личными достижениями.

Ранее сообщалось, что призера чемпионата Европы по легкой атлетике Светлану Куделич уволили из МЧС за обращение к Лукашенко.