Каменский подвел итог Кубка Стэнли

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился мнением о финальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает газета «Известия».

В финале Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Даллас Старз» со счетом в серии 4 - 2. Примечательно, что ворота обеих команд защищали российские вратари — у «Тампы» Андрей Василевский, у «Далласа» Антон Худобин.

«Василевский очень стабильно и почти без огрехов провел весь плей-офф, как и вообще все последние сезоны в НХЛ. Но надо отметить и Худобина, без которого «Даллас» мог вообще не дойти до финала и не довести решающее противостояние до шести матчей», — заявил Каменский.

Ранее сообщалось, что Владислав Третьяк высоко оценил уровень российских хоккеистов «Тампы».