Экс-тренер «Спартака» Кононов может возглавить клуб РПЛ

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов может возглавить тульский «Арсенал», сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, белорусский специалист является одним из кандидатов на пост наставника «канониров». Отмечается, что руководство «Арсенала» уже связывалось с тренером, однако он пока отказывается возглавлять команду.

Последним клубом Кононов была «Рига», которую он возглавил в феврале 2020 года.

Ранее сообщалось, что Кононов покинул латвийский клуб из-за болезни дочери.