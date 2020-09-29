Президент «Атлетико» не исключил трансфер Месси

В мадридском «Атлетико» намекнули, что могут попробовать приобрести у «Барселоны» Лионеля Месси вслед за Луисом Суаресом.

«В жизни, если ты чего-то хочешь… Если Месси хочет играть с Луисом, то я скажу так: с энтузиазмом все возможно», — произнес президент «матрасников» Энрике Сересо в эфире радио Cadena Cope.

33-летний Месси намеревался покинуть «Барселону» перед началом нынешнего сезона, но в клубе ему отказали в трансфере.

Ранее Месси негативно высказался в адрес руководства «Барселоны» из-за ухода Суареса.