Стало известно, где сборная России сыграет со Швецией

Стало известно, где сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Швеции.

В своем Telegram-канале журналист Сергей Егоров сообщил, что игра состоится на домашнем стадионе московского ЦСКА — «ВЭБ Арене».

Встреча пройдет 8 октября и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что пятеро игроков «Спартака» вызваны в сборную России на ближайшие матчи.