Названы условия для досрочного завершения сезона АПЛ

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) обсудят кризисные критерии возможного досрочного завершения сезона-2020/21 из-за пандемии коронавируса.

По информации «Би-би-си», заседание, на котором пройдет обсуждение, состоится 29 сентября. Предполагается, что представители команд примут вариант, что чемпионат можно будет признать несостоявшимся, если будет сыграно менее 2/3 или 3/4 сезона. В ином случае он будет признан досрочно завершенным.

В соответствии с голосованием за один из вариантом соответствующие изменения будут внесены в регламент лиги.

Ранее сообщалось, что в АПЛ зафиксировано десять новых случаев заражения коронавирусом.