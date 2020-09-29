Кучеров повторил достижение Кузнецова по ассистам в финале Кубка Стэнли

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал результативную передачу в решающем матче финальном серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз».

Этот ассист стал для российского форварда седьмым, который пришелся на финал Кубка Стэнли нынешнего сезона. По этому показателю он сравнялся с соотечественником и игроком «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, сделавшим семь ассистов в финальном серии турнира в 2018 году.

Всего в плей-офф сезона-2019/20 Кучеров отдал 27 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Кучеров стал лучшим бомбардиром «Кубка Стэнли».