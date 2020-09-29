Кучеров вышел на 11-е место в истории место по очкам за один плей-офф НХЛ

В эти минуты идет шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Тампа» ведет со счетом 2:0.

Россиянин Никита Кучеров отметился результативной передачей. Он набрал 34-е очко в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Кучеров вышел на 11-е место в истории по очкам за один розыгрыш Кубка Стэнли.

Рекорд по данному показателю принадлежит Уэйну Гретцки, который набрал 47 баллов в 1985 году.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.



Ранее Кучеров стал третьим игроком в истории НХЛ, который отдал 27 голевых передач за один розыгрыш плей-офф.