Кучеров вышел на 11-е место в истории место по очкам за один плей-офф НХЛ
Андрей Черников
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В эти минуты идет шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Тампа» ведет со счетом 2:0.
Россиянин Никита Кучеров отметился результативной передачей. Он набрал 34-е очко в нынешнем розыгрыше плей-офф.
Кучеров вышел на 11-е место в истории по очкам за один розыгрыш Кубка Стэнли.
Рекорд по данному показателю принадлежит Уэйну Гретцки, который набрал 47 баллов в 1985 году.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Кучеров стал третьим игроком в истории НХЛ, который отдал 27 голевых передач за один розыгрыш плей-офф.