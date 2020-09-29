Кучеров стал третьим игроком в истории НХЛ, который отдал 27 голевых передач за один розыгрыш плей-офф

В эти минуты идет шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Тампа» ведет со счетом 2:0.

Счет в матче открыл Брейден Поинт, которому ассистировал Никита Кучеров. Россиянин стал третьим игроком в истории НХЛ, который отдал 27 голевых передач за один розыгрыш плей-офф.

Рекорд по данному показателю принадлежит Уэйну Гретцки. В 1988 году он сделал 31 ассист за «Эдмонтон».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.



Ранее форвард «Тампы» Александр Волков дебютировал в Кубке Стэнли.