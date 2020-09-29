Голкипер «Тампы» Василевский установил рекорд Кубка Стэнли

В эти минуты идет шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В этом поединке российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отыграл уже 6 минут 49 секунд, доведя общее время в этом плей-офф до 1655 минут 1 секунды, что является рекордом турнира.

Напомним «Лайтинг» ведет в серии со счетом 3:2.

Ранее рекорд принадлежал Миикке Кипрусоффу. В 2004 году отыграл 1655 минут в 26 матчах за «Калгари».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию игры.



Ранее тренер «Далласа» Рик Боунесс назвал фантастикой игру Антона Худобина.