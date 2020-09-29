Артета: «Ливерпуль» превосходит нас во многих аспектах

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля», передает BBC.

Встреча завершилась со счетом 1:3.



«Мы сражались большую часть игры. «Ливерпуль» превосходит нас во многих аспектах. Они быстро отыгрались после нашего гола. Я думал, что во втором тайме у нас будут моменты», — сказал Артета.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее «Ливерпуль» одержал победу над «Арсеналом» в матче чемпионата Англии .