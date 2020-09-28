В Английской премьер-лиге выявили десять случаев заражения коронавирусом

Английская премьер-лига опубликовала на официальном сайте результаты последнего тестирования на коронавирус.

В период с 21 по 27 сентября на наличие инфекции были проверены 1595 футболистов и сотрудников команд. Десять тестов дали положительный результат.

Отмечается, что игроки и сотрудники команд будут отправлены на десятидневный карантин.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что из-за распространения коронавируса было принято решение отложить возвращение зрителей на стадионы.