В Английской премьер-лиге выявили десять случаев заражения коронавирусом
Антон Борисов
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Английская премьер-лига опубликовала на официальном сайте результаты последнего тестирования на коронавирус.
В период с 21 по 27 сентября на наличие инфекции были проверены 1595 футболистов и сотрудников команд. Десять тестов дали положительный результат.
Отмечается, что игроки и сотрудники команд будут отправлены на десятидневный карантин.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что из-за распространения коронавируса было принято решение отложить возвращение зрителей на стадионы.