Черчесов отреагировал на информацию о возвращении Акинфеева в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном возвращении в национальную команду голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Игорь сам для себя должен понять, как развивается ситуация. Тогда первый, кто об этом будет знать, наверное, буду я», — цитирует Черчесова ТАСС.

Акинфеев принял решение завершить выступление за сборную России после домашнего чемпионата мира 2018 года.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не исключили возможность возвращения вратаря в национальную команду.