Черчесов отреагировал на информацию о возвращении Акинфеева в сборную
Антон Борисов
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном возвращении в национальную команду голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева.
«Игорь сам для себя должен понять, как развивается ситуация. Тогда первый, кто об этом будет знать, наверное, буду я», — цитирует Черчесова ТАСС.
Акинфеев принял решение завершить выступление за сборную России после домашнего чемпионата мира 2018 года.
Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не исключили возможность возвращения вратаря в национальную команду.