«Ливерпуль» и «Арсенал» объявили составы на матч чемпионата Англии
Василий Учаев
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«Ливерпуль» и лондонский «Арсенал» определились со стартовыми составами на матч третьего тура чемпионата Англии.
Стартовый состав «Ливерпуля»: Алисон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Кейта, Мане, Фирмино, Салах.
Стартовый состав «Арсенала»: Лено, Холдинг, Бельерин, Тирни, Луис, Мэйтленд-Найлс, Джака, Эльнени, Ляказетт, Обамеянг, Виллиан.
Встреча между «Ливерпулем» и «Арсеналом» пройдет на стадионе «Энфилд». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 22.00 мск.
Ранее Робертсон высоко оценил игру капитана команды Джордана Хендерсона.