Голос Тотти вывел итальянку из девятимесячной комы

Голос бывшего футболиста «Ромы» Франческо Тотти вывел итальянку Илению Матилли из девятимесячной комы, сообщает Repubblica.

По информации издания, 20-летняя футболистка столичного «Лацио» находилась в коме после аварии. Отмечается, что родственники пострадавшей давали ей слушать гимн «Ромы», за которую она болела.

Узнав о состоянии девушки, Тотти записал для нее видеообращение со словами поддержки. После этого Матилли начала выходить из комы. 28 сентября экс-футболист лично приехал в больницу для встречи с ней.

«Она улыбнулась, обняла меня и начала плакать. Если бы я знал, что такое возможно, я бы сделал это намного раньше», — сказал Тотти.

Ранее защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о легендарном экс-капитане «Ромы».