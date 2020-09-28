В клубе погибшего хоккеиста Орехова зафиксирована вспышка коронавируса

В барнаульском хоккейной клубе «Динамо-Алтай», за который выступал погибший 27 сентября голкипер Вадим Орехов, зафиксирована вспышка коронавируса. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу команды, положительные результаты на COVID-19 выявлены у 14 членов клуба. Все они отправлены на карантин и принять участие в церемонии прощания с Ореховым не смогут.

«Команда «Динамо-Алтай» 25 сентября вернулась в Барнаул из Саратова, где провела матчи первенства ВХЛ с местным «Кристаллом». По возвращению в Барнаул все представители команды были протестированы на COVID-19. Полученные результаты тестов показали, что у 14 представителей команды подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией. Представители клуба, чьи тесты дали положительный результат, находятся на карантине», — говорится в сообщении.

Вадим Орехов скончался в возрасте 25 лет в результате автомобильной аварии, которая произошла в Барнауле в ночь на 27 сентября. Ранее сообщалось о задержании предполагаемого виновника трагедии.