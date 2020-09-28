Задержан предполагаемый виновник гибели экс-хоккеиста «Сибири»

Правоохранительные органы Барнаула задержали человека, который, предположительно, может являться виновником гибели хоккеиста Вадима Орехова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Спортсмен скончался в возрасте 25 лет в результате автомобильной аварии, которая произошла в Барнауле в ночь на 27 сентября. По данным следствия, задержанный был водителем автомобиля, в котором находился Орехов.

«По предварительной информации, водитель 1998 года рождения мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации на срок 48 часов», — говорится в сообщении.

По данному делу возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». На данный момент следствие назначило экспертизы и исследования для установления всех обстоятельств и причин трагедии.

Последним клубом скончавшегося Орехова был «Динамо-Алтай». В сезоне-2013/2014 он дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), проведя 45 секунд за «Сибирь» в игре с «Атлантом».