РФС готов рассмотреть спорные судейские решения в матче ЦСКА — «Локомотив»

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил о готовности экспертно-судейской комиссии организации рассмотреть спорные эпизоды матча 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Локомотивом». По словам функционера, для этого один из клубов должен обратиться с официальным письмом с соответствующей просьбой.

«Все ответы могут быть только после того, как ЦСКА подаст официальное письмо на ЭСК. Как только мы его получим, запросим весь материал, который есть по VAR, включая переговоры судей, чтобы вынести окончательное решение», — цитирует Хачатурянца РИА «Новости».

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоялся 27 сентября и завершился победой «железнодорожников» со счетом 1:0. Единственным голом отметился Федор Смолов.

На 29-й минуте встречи в единоборстве с хавбеком красно-синих Николой Влашичем полузащитник гостей Даниил Куликов подыграл себе рукой во время приема мяча в собственной штрафной площади. Главный арбитр матча Михаил Вилков, а также отвечавший за работу VAR Сергей Карасев нарушения правил в данном эпизоде не увидели. Ранее сообщалось, что инспектор встречи Николай Левников остался недоволен решением VAR не проверить данный момент на предмет возможного пенальти в ворота «Локомотива».