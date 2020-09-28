Тедеско рассказал о своей мечте в случае ухода из «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своей мечте в случае ухода из стана красно-белых.

«Не думаю о далеком будущем, не загадываю дальше, чем до следующего вечера. Но в футболе я бы хотел, чтобы после моего ухода из «Спартака» большинство людей говорили обо мне хорошо. Именно большинство. Все – невозможно», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

Также наставник «Спартака» заявил, что понимает некоторые лозунги фанатов клуба на русском языке.

«Ребята из клуба мне помогают. Например, легенде «Спартака» Игорю Нетто исполнилось 90 лет — рассказали о нем. Когда поют фанаты, я слышу «Вперед, Спартак» и «Красно-белый». Если хочу уточнить, опять же спрашиваю у переводчика», — отметил он.

Доменико Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Под его руководством красно-белые провели 31 матч во всех турнирах, одержав 16 побед, шесть раз сыграв вничью и потерпев девять поражений. В сезоне текущем сезоне Российской премьер-лиги после девяти туров «Спартак» делит первое место в турнирной таблице с петербургским «Зенитом» (по 20 очков).