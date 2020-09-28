Российский боец Абдурахимов не выступит на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов отказался от участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 180, который состоится в Абу-Даби 17 октября. Об этом сообщает ТАСС.

В команде спортсмена рассказали о наличии у него проблем со здоровьем, однако отметили, что речи о заболевании коронавирусом не идет.

«Шамиль снялся с турнира по состоянию здоровья», — сообщили представители россиянина.

Соперником Абдурахимова должен был стать француз Сирил Ган. Их бой изначально планировался на июль 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен. Главным событием UFC Fight Night 180 станет схватка полулегковесов Брайан Ортега и Чен Сон Джона, более известного по кличке «Корейский Зомби».

Абдурахимов в своей карьере одержал 20 побед и потерпел пять поражений. В активе Гана шесть побед в шести поединках.