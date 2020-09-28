Канделаки раскритиковала Макгрегора: придушенный, скромно стучит по руке Хабиба

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки резко высказалась в отношении ирландского бойца и бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Комментируя информацию о том, что ирландец ведет переговоры о проведении боксерского поединка с Мэнни Пакьяо, Канделаки напомнила, как Макгрегор сдался российскому чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову в октябре 2018 года.

«Конор Макгрегор собрался драться с Мэнни Пакьяо. Да еще и обвинил его в трусости! Кто ещё в списке «великого»? Виталий Кличко, Леннокс Льюис, Джордж Форман? В своих мечтах Макгрегор — чемпион мира по боксу во всех весовых категориях. Человек-история. Ну а в реальности он, придушенный, скромно стучит по руке Хабиба», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Макгрегор в своей карьере ММА одержал 22 победы в 26 поединках. В июне 2020 года он в третий раз объявил об уходе из смешанных единоборств. Ранее сообщалось, что ирландец может возобновить карьеру в 2021 году.