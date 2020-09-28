Вышедший в финал плей-офф НБА «Майами Хит» установил уникальный рекорд

Баскетболисты клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» стали авторами уникального достижения.

В финальной серии Восточной конференции плей-офф лиги «Майами» одержали победу над «Бостон Селтикс» со счетом 4-2 и вышли в финал, где встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс». Победный шестой матч завершился со счетом 125:113, однако по общему количеству очков в серии лучше оказался «Бостон» (675:645).

В истории НБА впервые за последние 30 лет финал конференции выиграла команда, у которой разница общего количества набранных за серию очков оказалась отрицательной. В последний раз такое произошло в 1990 году, когда в финале Западной конференции победу с отрицательной разницей общего количества очков (636:670) отмечал «Портленд Трэйл Блэйзерс», обыгравший «Финикс Санз». При этом в финале того плей-офф НБА «Портленд» в пяти матчах проиграл «Детройт Пистонс».