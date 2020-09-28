Экс-футболист сборной Украины сравнил Майдан с протестами в Белоруссии

Украинский защитник «Динамо» из Бреста Евгений Хачериди высказался о событиях в Белоруссии.

Напомним, что после выборов президента страны с соседнем государстве не прекращаются акции протеста и столкновения жителей с силовиками.

«В политику я не лезу и не хочу даже это обсуждать! Для меня главное в футбол играть, а то, что творится в стране, люди разберутся.

Я был на Майдане — там ужас творился. В Белоруссии же чуть спокойнее. Тут также в Минске… Я за новостями слежу. Однако в Украине жесть была», — признался спортсмен в интервью YouTube-каналу «ЧестнОК».

Ранее украинский футболист из «Амкара» заявил, что Россия для него — это враг.