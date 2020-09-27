Овечкин лично ведет переговоры о новом контракте с «Вашингтоном»

Российский нападающий Александр Овечкин лично ведет переговоры о новом контракте с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», передает TSN.

Об этом проинформировал инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн. Согласно его заявлению, хоккеист контактирует с клубом напрямую, не прибегая к помощи агентов.

«Я слышал, что Овечкин лично представляет свои интересы. Он не пользуется услугами адвоката. Никого нет. Только он сейчас разговаривает с руководством «Кэпиталз», — отметил он.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне «Вашингтон», который стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году, выбыл из плей-офф НХЛ в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Рудковская и Плющенко посетили юбилей Овечкина.