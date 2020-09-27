Блахович отправил Рейеса в нокаут в титульном бою UFC 253

Боец смешанных единоборств (ММА) Ян Блахович победил Доминика Рейеса в бою за титул чемпиона в полутяжелом весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 253.

Поединок прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и продлился два раунда.

В первом раунде Рейес блокировал большинство атак оппонента, однако во второй пятиминутке пропустил несколько тяжелых ударов, после чего упал на канвас, где был добит поляком.



Напомним, что «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию ивента.

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