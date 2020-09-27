Адесанья жестко разобрался с Костой в главном бою UFC 253

Боец смешанных единоборств (ММА) Исраэль Адесанья победил Пауло Косту в бою за титул чемпиона в среднем весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 253.

Поединок прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и продлился два раунда.

В первом раунде Коста пропустил несколько атак оппонента, в перерыве ему прикладывали лед, чтобы снять опухоль. Во второй пятиминутке ход встречи не изменился — Адесанья продолжал доминировать, отправил соперника в нокдаун, перешел в партер и добил его.



Напомним, что «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию ивента.

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