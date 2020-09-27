Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте поделился мыслями после победы над «Фиорентиной» в матче второго тура чемпионата Италии. Об этом сообщает Football Italia.

По его словам, «нерадзурри» смогли продемонстрировать характер и вытащить матч после того, как дважды уступали по ходу поединка.

«Конечно, три очка важны, но не менее важно оценивать выступление в целом. Радует то, что мы забили четыре мяча и создали много моментов. Их вратарь здорово проявил себя.

Мы атаковали большими силами, но не делали достаточного, чтобы прерывать контрвыпады оппонентов», — сказал Конте.

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