Билич: мы заслужили три очка в игре с «Челси»

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Славен Билич прокомментировал ничейный матча против лондонского «Челси» в рамках третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, его игроки показали самоотверженный футбол.

«Хорошая игра, я правда горжусь своими подопечными. Мы здорово действовали в первом тайме: заставляли соперника глубоко обороняться, бегали, держали концентрацию.

Во втором тайме «синие» пошли в атаку, и мы оказались не готовы к этому. Один из их ударов издали стал голевым — он был отличным Но считаю, что мы заслужили три очка в игре с «Челси», — сказал хорват.

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