Тухугов проиграл Доводу в бою на турнире UFC 253

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Зуйбара Тухугов проиграл Хакиму Доводу в бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 253.

Поединок прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и продлился все три раунда. Раздельным решением судей победу одержал канадский спортсмен — 28-29, 30-27, 29-28.

Первый раунд прошел в осторожной манере, вторую пятиминутку ударно провел Доводу, нанеся практически в два раза больше ударов; третий раунд в целом также остался за североамериканцем.

Напомним, что «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию ивента.

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