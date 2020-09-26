Суарес обратился к фанатам «Атлетико»

Новичок мадридского «Атлетико» Луис Суарес обратился к болельщикам команды.

«Не могу дождаться, когда выйду на поле. Огромное спасибо за вашу поддержку и все ваши сообщения. Пришло время насладиться игрой и достичь важных целей в этом сезоне», — сказал Суарес в видео, которое он опубликовал в Twitter.



Напомним, уругваец перешел в «Атлетико» из каталонской «Барселоны», за которую выступал с 2014 года.

Ранее сообщалось о том, что Суарес будет играть в «Атлетико» под 9-ым номером.