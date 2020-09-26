В «Салавате Юлаеве» растет количество зараженных COVID-19 хоккеистов
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
В клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» растет количество зараженных COVID-19 хоккеистов, сообщает Telegram-канал «Хоккей без зрителей».
Отмечается, что к Маркусу Гранлунду, Теэму Хартикайнену Григорию Панину и Владимиру Жаркову добавились другие игроки основного состава.
Матч с подмосковным «Витязем», который состоится 26 сентября, пропустит голкипер Юха Метсола.
Ранее «Ак Барс» лишь в серии буллитов обыграл молодежный состав СКА в матче КХЛ.