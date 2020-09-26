В «Салавате Юлаеве» растет количество зараженных COVID-19 хоккеистов

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В клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» растет количество зараженных COVID-19 хоккеистов, сообщает Telegram-канал «Хоккей без зрителей».

Отмечается, что к Маркусу Гранлунду, Теэму Хартикайнену Григорию Панину и Владимиру Жаркову добавились другие игроки основного состава.

Матч с подмосковным «Витязем», который состоится 26 сентября, пропустит голкипер Юха Метсола.

Ранее «Ак Барс» лишь в серии буллитов обыграл молодежный состав СКА в матче КХЛ.