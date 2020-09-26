Нигматуллин скептически относится к возможному переходу Манджукича в «Локомотив»

Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин высказался о возможном трансфере Марио Манджукича в московский «Локомотив», передают «Известия».

«Манджукич не смог заиграть в Катаре. За прошлый сезон всего пять матчей сыграл и не забил ни одного гола. Как бы и в «Локомотиве» не ограничилось пятью матчами», — сказал Нигматуллин.

Голкипер отметил, что если бы переход произошел пять лет назад, то он отнесся бы к нему положительно.



Ранее сообщалось о том, что трансфер Манджукича в «Локомотив» под угрозой срыва.