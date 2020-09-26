Василевский побил рекорд Хабибулина в плей-офф НХЛ

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский одержал 17-ю победу в нынешнем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Таким образом, он побил клубный рекорд Николая Хабибулина, на счету которого 16 побед в 2004 году. Интересно, что тогда «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли.

26 сентября хоккеисты «Лайтинг» обыграли со счетом 5:4 «Даллас». В серии до четырех побед «Тампа» ведет — 3:1.



Ранее «Тампа-Бэй» в четвертом матче финала Кубка Стэнли обыграла «Даллас».