Тренер «Вест Хэма» будет руководить своей командой в удаленном режиме

Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес будет руководить своей командой в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вулверхэмптона» в удаленном режиме. Об этом сообщает «Би-би-си».

57-летний специалист находится в режиме самоизоляции из-за того, что у него и еще двух футболистов «молотобойцев» выявлен коронавирус.

Ассистент тренера заявил, что все решения по ходу игры будут приниматься лично Моейсом и передаваться на скамейку.

Ранее сообщалось, что голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Серхио Ромеро интересен «Эвертону».