ЦСКА продал все доступные билеты на матч с «Локомотивом» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба армейцев в Instagram.

Дополнительных поступлений билетов не ожидается, на матч можно будет попасть лишь в случае аренды VIP-ложи.

Напомним, что матч пройдет 27 сентября на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Подопечные Виктора Гончаренко с 16 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что зщитник «Наполи» Эльсеид Хюсай близок к тому, чтобы стать футболистом столичного «Спартака».