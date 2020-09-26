Дракслер не перейдет в «Зенит»

Полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер не перейдет в петербургский «Зенит». Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, действующие чемпионы России не готовы исполнить финансовые запросы немца, желающего зарабатывать не менее €6 млн в год.

Напомним, что в прошедшем сезоне Лиги 1 27-летний Дракслер провел 11 встреч.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев может продолжить профессиональную карьеру в «Краснодаре».