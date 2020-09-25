Трансфер Манджукича в «Локомотив» под угрозой срыва
Андрей Черников
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Трансфер Марио Манджукича в московский «Локомотив» находится под угрозой срыва.
»Василий Кикнадзе предложил Манджукичу и агенту зафиксировать в контракте курс евро на уровне от 75 до 80 рублей. В момент публикации этого поста курс приближается к 91 рублю за один евро», — написал журналист Нобель Арустамян в Telegram.
Также Арустамян утверждает, что представители хорвата не согласны с данным пунктом.
Напомним, Манджукич является серебряным призером чемпионата мира 2018 года.
Ранее сообщалось о том, что представители Манджукича проведут переговоры с «Локомотивом».