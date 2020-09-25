Трансфер Манджукича в «Локомотив» под угрозой срыва

Трансфер Марио Манджукича в московский «Локомотив» находится под угрозой срыва.

»Василий Кикнадзе предложил Манджукичу и агенту зафиксировать в контракте курс евро на уровне от 75 до 80 рублей. В момент публикации этого поста курс приближается к 91 рублю за один евро», — написал журналист Нобель Арустамян в Telegram.

Также Арустамян утверждает, что представители хорвата не согласны с данным пунктом.



Напомним, Манджукич является серебряным призером чемпионата мира 2018 года.

Ранее сообщалось о том, что представители Манджукича проведут переговоры с «Локомотивом».