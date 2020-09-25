Кафельников оценил игру «Спартака» в новом сезоне
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Теннисист Евгений Кафельников оценил игру московского «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Вышли играть в дерби с ЦСКА — и там было все ясно. Посмотрим, как сыграют с петербургским «Зенитом», после матча с чемпионом можно будет делать выводы», — сказал Кафельников.
В текущем сезоне РПЛ подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 17 очков.
Ранее Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча против «Тамбова».